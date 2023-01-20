Güney Kore’de çoğu kapalı mekanda maske takma zorunluluğu 30 Ocak’tan itibaren kaldırılıyor

Güney Kore Başbakanı Han Duck-soo, 30 Ocak itibarıyla çoğu kapalı alanda maske takma zorunluluğunu kaldıracaklarını açıkladı.

Güney Kore’de çoğu kapalı mekanda maske takma zorunluluğu 30 Ocak’tan itibaren kaldırılıyor
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Yonhap’ın haberine göre, maske takma zorunluluğu hastaneler, eczaneler ve toplu taşıma araçları dışında kalan kapalı mekanlarda ocak sonu itibarıyla kaldırılıyor.

Hükümet, günlük vaka sayısı ile Covid-19 kaynaklı ölümlerin azalması ve aşılanma oranının artmasının ardından Kovid-19 tedbirlerini gevşetti.

Başbakan Han Duck-soo, virüsle mücadele toplantısında, 30 Ocak'tan sonra çoğu kapalı alanda maske takmanın zorunlu olmayacağını belirtti.

Bugüne kadar 29 milyondan fazla Covid-19 vakasının kaydedildiği ’de, virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 33 bini aştı.

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