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Güney Kore’de dev çukur motosikleti yuttu: 1 kayıp, 1 yaralı

Güney Kore’deki bir otoyolda 20 metre çapında ve 30 metre derinliğinde dev bir çukur oluştu. Hareket halindeki bir motosiklet çukura düştü. Motosikletin sürücüsünü arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Güney Kore’de dev çukur motosikleti yuttu: 1 kayıp, 1 yaralı

’nin başkenti Seul facia gibi bir kazaya sahne oldu.

Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, Gangdong semtindeki bir otoyolda dün akşam saat 18.28’de çöküntü meydana geldi.

Olayın ardından 20 metre çapında ve 30 metre derinliğinde dev bir oluşurken, hareket halindeki bir çukura düştü.

Bölgeden geçen bir otomobil ise çukura düşmekten son anda kurtuldu. Olayın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi gönderildi.

Güney Kore’de dev çukur motosikleti yuttu: 1 kayıp, 1 yaralı - 1

BİR SÜRÜCÜ YARALI KURTARILDI

Çukura düşmekten son anda kurtulan aracın kadın sürücüsü yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, sürücüsünü arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

İlk belirlemelere göre, otoyolda meydana gelen çöküntüye su borusu patlamasının yol açtığı açıklandı. Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.

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