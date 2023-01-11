Güney Kore'de doğum politikası önerisi yönetimde tartışma yarattı

Güney Kore Başbakanı Han Duck Soo, devlet başkanlığı komitesinin düşük doğum oranlarıyla ilgili önerdiği doğum politikasına itiraz ettiğini açıkladı.

Güney Kore'de doğum politikası önerisi yönetimde tartışma yarattı

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Yonhap'ın haberine göre, Devlet Başkanlığına bağlı Yaşlanan Toplum ve Nüfus Politikası Komitesi Başkan Yardımcısı Na Kyung-won'un açıkladığı politikası önerisi tartışmalara neden oldu.

Han, Na'nın basın toplantısı yapmadan önce kendisini politika hakkında bilgilendirdiğini, Na'ya "Etkililik ve örtüşme açısından bu teklif üzerinde anlaşmanın zor olduğunu" söylediğini aktardı.

Güney Kore'de doğum politikası önerisi yönetimde tartışma yarattı - 1

Na'dan politikayı açıklamadan önce ilgili bakanlıklarla yeterli istişarelerde bulunmasını istediğini belirten Han, doğum politikasına itiraz ettiğini bildirdi.

Na, geçen hafta bir basın toplantısında, 'nin, hükümetin çiftlerin evlenirken 40 milyon won (32 bin dolar) kredi almasına izin veren, Macaristan'dakine benzer politikalar benimsemesi gerektiğini söylemişti.

Önerisi Devlet Başkanlığı ofisiyle ters düşen Na, dün komite başkan yardımcılığı görevinden istifa etmeyi teklif etmişti.

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