Güney Kore'de donanmaya ait uçak düştü

Güney Kore'nin yerel Yonhap Haber Ajansı'nın itfaiye yetkililerine dayandırarak verdiği habere göre güneyindeki Pohang kentinde bir uçak düştü. Düşen uçağın donanmaya ait bir uçak olduğu aktarıldı.

UÇAKTA DÖRT KİŞİ BULUNUYORDU

Pohang şehir yönetiminden bir yetkili kazanın saat 13.50 civarında meydana geldiğini belirtti.

Doğu kıyısındaki dağlara düşen devriye uçağında dört kişi bulunuyordu.