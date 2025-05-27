Güney Kore'de eski başbakana yurt dışına çıkış yasağı

Güney Kore'de eski devlet başkanı Yoon Suk Yeol'ün aralık ayındaki sıkıyönetim girişimiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında suçlu bulunan eski başbakan Han Duck-soo ve eski başbakan yardımcısı ve maliye bakanı Choi Sang-mok'a yurt dışına çıkış yasağı getirildi.



Yonhap'ın haberine göre, Han, Choi ve eski içişleri bakanı Lee Sang-min, eski devlet başkanı Yoon'un 3 Aralık'ta ilan ettiği sıkıyönetim girişimindeki rolleri nedeniyle suçlandıkları davada sorguya alındı. Polis, sorgunun ardından yaptığı açıklamada, Han ve Choi'ye yurt dışına çıkış yasağı getirildiğini belirtti.

Öte yandan, haberde, söz konusu yasağın mayıs ortasında uygulamaya konulduğu iddia edildi. Lee'ye, aralıkta, yurt dışına çıkış yasağı getirilmişti.



ESKİ BAŞKAN, SIKIYÖNETİM İLAN ETMİŞTİ



Dönemin Devlet Başkanı Yoon, 3 Aralık 2024'te "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş, ancak meclisin oylamasıyla bu kararın kaldırılması ve Bakanlar Kurulunun onayıyla geri adım atmak zorunda kalmıştı.



Ulusal Meclis'in 14 Aralık 2024'te yaptığı oylamada azli istenen Yoon, Anayasa Mahkemesi'nin hakkında vereceği karara dek geçici olarak görevden uzaklaştırılmış, yerine Başbakan Han vekaleten getirilmişti.



Muhalefetin girişimiyle Ulusal Meclis'te 27 Aralık 2024'teki oylamada devlet başkanlığına vekalet eden Başbakan Han için de azil kararı verilmiş, Han'ın yerine devlet başkanlığının vekaletini Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Choi üstlenmişti.



Anayasa Mahkemesi, yargılamanın ardından 4 Nisan'da verdiği kararda, Ulusal Meclisin azil istemini kabul ederek, Yoon'un sıkıyönetim ilanı nedeniyle görevden alınmasını onaylamıştı.