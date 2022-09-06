Güney Kore'de etkili olan Hinnamnor Tayfunu nedeniyle 2 kişi öldü, 10 kişi kayboldu

Asya'nın farklı bölgelerini yaklaşık 1 haftadır etkileyen Hinnamnor Tayfunu, bu kez Güney Kore'yi alarma geçirdi.



Yonhap'ın haberine göre, Hinnamnor Tayfunu, Busan kenti yakınlarındaki Jeju Adası'nda karaya ulaştı.



Hinnamnor Tayfunu nedeniyle 66 bin konutun elektriği kesildi, ağaçlar devrildi ve yollarda da büyük çaplı hasarlar meydana geldi.



Saatteki hızı yaklaşık 133 kilometreyi bulan tayfun nedeniyle ülkenin güneyinde binlerce kişi evlerini terk etti.

Yetkililer, bölgeyi etkisi altına alan tayfun nedeniyle 2 kişinin öldüğünü, 10 kişinin kayıp olduğunu duyurdu.



İçişleri ve Güvenlik Bakanlığı, 5 evin seller altında kaldığı bölgede yaklaşık 3 bin 400 kişinin tahliye edildiğini açıkladı.



Başbakan Han Duk-soo, ülkenin güney bölgelerinde sellerin de görülebileceği gerekçesiyle vatandaşları tahliye çağrılarına uymaya davet etti.



Öte yandan, ülke genelinde 250 uçuş iptal edilip feribot seferleri de askıya alınırken 600'den fazla okulda eğitime internet üzerinden devam edilmesi kararı alındı.