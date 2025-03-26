Güney Kore'de evlatlık skandalı: "Babasız çocukları satmışlar"

Güney Kore Hakikat ve Uzlaşma Komisyonu, ABD ve Avustralya'ya evlatlık verilen 367 kişinin şikayetlerini inceledi.

Yaklaşık 3 yıl süren soruşturmanın ardından, dönemin hükümetlerinin, evlat edinme programlarındaki "sahtecilik, usulsüzlük ve suistimallerde" doğrudan sorumluluğu olduğu açıklandı.

ÇOCUKLAR KİMSESİZ OLARAK GÖSTERİLDİ

Güney Koreli çocukların anneleri olmasına karşın kimsesiz olarak gösterildiği, kimlik bilgileri ve statülerinin evlatlık kurumları tarafından kasten çarpıtıldığı ortaya çıktı.

Güney kore hükümetlerininse, "Bebek başına iki bin dolar gelir sağlayan" bu kurumlara denetim ve ceza uygulamadığı tespit edildi.

AVRUPA VE ABD'DE EVLAT EDİNİLDİ

Güney Kore’de çoğunluğu 1970-1980 yıllarında olmak üzere yaklaşık 200 bin çocuk, Avrupa ve ABD’deki aileler tarafından evlat edinildi.

Dönemin yönetimleri, "engelli ve evli olmayan annelerin çocuklarını sınır dışı etmek" için evlat edinme sürecini başlatmakla suçlanıyordu.

ÖZÜR DİLEMEYE ÇAĞIRDILAR

Ülke tarihinde skandal ilk kez resmen kabul edilirken, komisyon hükümeti resmen özür dilemeye çağırdı.

Komisyon başkanı, "Çocuklar valiz gibi dış ülkelere gönderildi" ifadelerini kullandı.