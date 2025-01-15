Güney Kore'de görevden alınan devlet başkanı Yoon Suk Yeol gözaltına alındı

DAHA ÖNCE DE TUTUKLAMA EMRİ VERİLMİŞTİ



Yoon için "ayaklanma" ve "görevi kötüye kullanma" şüphesiyle tutuklama emri verilmişti. Müfettişler 3 Ocak'ta da Yoon'u tutuklamak için konuta gitmiş ancak başarılı olamamıştı.



Yoon daha önce 3 kez ifadeye çağrılmış ancak bu talebe karşılık vermemişti.



GÜNEY KORE'DE SIKIYÖNETİM İLANI



Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024 gecesi televizyonda yaptığı konuşmada, "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş ancak parlamentonun yaptığı oylamada bu kararı kaldırması ve Bakanlar Kurulunda onaylanmasıyla geri adım atmıştı.



Meclis tarafından azli istenen Yoon, Anayasa Mahkemesinin hakkında vereceği karara dek görevden geçici uzaklaştırılmış, yerine Başbakan Han Duck-soo vekaleten getirilmişti.



Muhalefetin girişimiyle Ulusal Mecliste 27 Aralık'ta yapılan oylamada devlet başkanlığına vekalet eden Başbakan Han için de azil kararı verilmişti. Han'ın yerine devlet başkanlığının vekaletini Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Choi Sang-mok üstlenmişti.