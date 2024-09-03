Güney Kore'de havalimanında 300 gerçek mermi bulundu

Güney Kore’deki Incheon Uluslararası Havalimanı'ndaki bir çöp kutusunda 300 gerçek mermi bulunduğu açıklandı. Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.

Güney Kore'de havalimanında 300 gerçek mermi bulundu

’nin başkenti Seul yakınlarındaki Incheon Uluslararası Havalimanı'nda 300 gerçek mermi bulunduğu bildirildi.

Havalimanı yönetiminden yapılan açıklamada, mermilerin 1 numaralı terminalin doğu bölümünde çalışan bir temizlik görevlisi tarafından dün çöp kutusunda bulunduğu kaydedilirken, polisin yaptığı ilk incelemelerde suç şüphesine rastlanmadığı aktarıldı.

Mermilerin ülkede konuşlu ABD askerleri tarafından uçuş öncesinde çöpe atılmış olabileceğini belirten yetkililer, olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldığını açıkladı.

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