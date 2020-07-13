Güney Kore’de her üç Covid-19 hastasından biri remdesivirle iyileşti

Güney Kore’de her üç ciddi Covid-19 hastasından birinin ABD’li Glead Sciences tarafından üretilen remdesivir ilacı sayesinde durumlarında ilerleme görüldüğü açıklandı. Kore Hastalık Kontol ve Önleme Merkezi’nden (KCDC) yapılan açıklamada çeşitli hastanelerde bulunan 27 hastaya remdesivir verildiği ve 9’unun durumun da iyileşme sağlandığı belirtildi. Ancak hastaların 15’inin durumunda bir değişiklik olmadığı 3’ünün ise daha kötüye gittiği belirtildi.



Bununla birlikte, ülkenin sağlık otoriteleri iyileşme etki eden faktörlerde remdesivirin etkisinin kanıtlanabiilmesi için hastaların durumu ya da diğer tedaviler gibi değişkenlere dair daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyduklarını açıkladı.

ETKİSİ KANITLANAN İLAÇLARIN BAŞINI ÇEKİYOR

Remdesivir, dexamethasone (deksametazon) ile birlikte henüz bir aşının bulunamadığı corona virüse karşı etkisi kanıtlanan ilaçların başını çekiyor. Daha önce, ABD’de ilaçla ilgili yapılan klinik çalışmalarda Covid-19 hastalarının oksijen desteğine ihtiyacı azalttığı ve hastanede kalma süresini kısaltmaya yardımcı olduğu görüldü.



Gilead tarafından yapılan son açıklamada yapılan analizlerde remdesivirin ağır Covid-19 hastalarında ölüm riskini düşürdüğü belirtildi.



Güney Kore, geçen Haziran ayında muhtemel bir ikinci corona virüs dalgasına karşı Gilead’dan 5 bin dozdan fazla ilaç istedi. Diğer taraftan, ufak ama dirençli bir Covid-19 salgınıyla mücadele edilen 52 milyon nüfuslu ülkede, şimdiye kadar 13 bin 470’i aşkın vaka ve 300 yakın ölüm bildirildi.



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