Güney Kore'de "hologram polis" dönemi

Güney Kore’nin başkenti Seul’de her akşam 19.00–22.00 saatleri arasında Jung-gu bölgesindeki parkta 170 cm boyunda, üniformalı bir polis hologramı beliriyor.

Hologram, “Acil durumlarda polis anında müdahale edecektir” ve “Her yerde güvenlik kameraları bulunmaktadır” mesajlarıyla vatandaşlara sesleniyor.

SUÇ ORANI YÜZDE 22 AZALDI

Hologram, holografik içerik üreten Hologrammica şirketi tarafından geçen yıl ekim ayında deneme amaçlı yerleştirildi. Seul Emniyet Müdürlüğü’nün verilerine göre, kurulumdan sonraki dönemde park çevresindeki suç oranı yaklaşık yüzde 22 azaldı.



Jungbu Polis Merkezi Müdürü Ahn Dong-hyun, “Hologram, vatandaşlara psikolojik güven sağlıyor ve düzensiz davranışları önleyici etki gösteriyor. Yapay zeka destekli güvenlik uygulamalarını genişletmeye devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.



Polis, hologramın elbette suçluları yakalayamayacağını ancak varlığının caydırıcı etkisinin güçlü olduğunu vurguladı.

"MODERN KORKULUK"

Bununla birlikte, kamuoyunun tepkisi daha farklı oldu. Sosyal medyada birçok kişi hologramı “modern bir korkuluk” olarak niteledi, bazıları ise “parkta gezen hayalet polis” benzetmesi yaptı.