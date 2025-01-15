Güney Kore'de kendisini ateşe veren adam hayatını kaybetti

Güney Kore'de başarısız sıkıyönetim ilanı nedeniyle hakkında azil kararı verilen ve devlet başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Yoon Suk Yeol'un gözaltına alınmasının yankıları sürerken, kimliği belirsiz bir kişinin Yoon'un sorgulandığı kurumun yakınlarında kendisini ateşe vererek öldüğü öğrenildi.



Yonhap haber ajansının aktardığına göre olay, başkent Seul'deki Yolsuzluk Soruşturma Ofisi'nin (CIO) yakınlarında yaşandı.



Kimliği henüz tespit edilemeyen adamın kendisini ateşe verdiğini, ardından hayatını kaybettiğini aktarıldı. Habere göre olay, bugün yerel saatle 20.05 sıralarında yaşandı.

TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI



Kendisini ateşe veren kişi hastaneye kaldırıldı ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Polisin görgü tanıklarıyla konuştuğu, hayatını kaybeden kişinin kimliğini belirleme çalışmalarının sürdüğü belirtildi.



Reuters'ın haberine göre, bir itfaiye yetkilisi de olayın soruşturma ofisinden birkaç kilometre ötede yaşandığını, ancak olayın detaylarına hakim olmadığını anlattı.



Yoon'un gözaltı kararına karşı eylemler sürüyor.