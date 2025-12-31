Güney Kore'de kiliseye yolsuzluk soruşturmasında üst düzey yetkilinin evine baskın

Güney Kore'de hakkında yolsuzluk soruşturması devam eden Birleşme Kilisesi'ne yönelik baskınlar sürüyor.

Özel soruşturma ekibi, Han Hak-ja’nın eski başsekreteri Jeong Won-ju’nun Gapyeong bölgesindeki evinde arama ve el koyma işlemi gerçekleştirdi. Operasyon, Birleşme Kilisesi’ni çevreleyen rüşvet iddialarına yönelik soruşturmanın genişletildiği bir dönemde yapıldı.

BAKANA RÜŞVET İDDİASI

Polis, kilisenin 2018 yılında dönemin Okyanuslar Bakanı Chun Jae-soo’ya, 20 milyon won nakit para ve yaklaşık 10 milyon won değerinde bir Bulgari saat verdiği iddialarını inceliyor.

Baskın, polisin bir gün önce Jeong Won-ju, Han Hak-ja ve diğer şüphelileri, 2019 yılında siyasetçilere yasa dışı bağış yapılması iddialarıyla savcılığa sevk etmesinin ardından geldi.

Öte yandan polis, Birleşme Kilisesi’ne bağlı Evrensel Barış Federasyonu’nun eski başkanı olan ve soyadı Park olan bir ismi de tanık sıfatıyla sorguluyor. Yetkililer, Park’ın kilise ile siyasetçiler arasında aracı rolü üstlenip üstlenmediğini araştırıyor.

Soruşturmanın, kilisenin siyasi bağlantıları ve mali faaliyetlerine ilişkin daha geniş kapsamlı iddiaları da içerecek şekilde sürdürüleceği bildirildi.