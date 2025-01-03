Güney Kore'de kriz sürüyor: Devlet Başkanı Yeol'ü tutuklamaya giden ekibe müdahale

Güney Kore'de eski devlet başkanı Yoon Suk Yeol'ü tutuklamaya giden müfettiş ekibine, konutu koruyan güvenlik güçleri izin vermiyor. Tutuklama ekibi henüz içeri giremedi. Görevden azledilen devlet başkanına destek veren grup da sloganlar atarak tutuklama kararını protesto etti.

Güney Kore'de kriz sürüyor: Devlet Başkanı Yeol'ü tutuklamaya giden ekibe müdahale

'de, sıkıyönetim uyguladığı gerekçesiyle görevden alınan Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol için tutuklama emri çıkarılmıştı. 

Seul Batı Bölge Mahkemesi'nin "ayaklanma" ve "görevi kötüye kullanma" şüphesiyle yürütülen soruşturmada tutuklama emri verilen Yeol'ün konutuna girmeye çalışan müfettişler askeri güç ile karşılaştı.

Güney Kore'de kriz sürüyor: Devlet Başkanı Yeol'ü tutuklamaya giden ekibe müdahale - 1

Yetkililer henüz konuta alınmazken, bölgeye çok sayıda polis görevlisi sevk edildi. Mahkeme devlet başkanlığı konutunda arama izni de vermişti.

Güney Kore'de kriz sürüyor: Devlet Başkanı Yeol'ü tutuklamaya giden ekibe müdahale - 2

Yoon, 18, 25 ve 29 Aralık'ta üç kez ifadeye çağrılmış, ancak karşılık vermediği belirtilerek mahkemeden tutuklanması talep edilmişti.

Yoon Suk Yeol geçtiğimiz günlerde destekçilerine avukatı aracılığı ile mesaj göndererek, sonuna kadar savaşacağını söylemişti. 

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