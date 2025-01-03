Güney Kore'de kriz sürüyor: Devlet Başkanı Yeol'ü tutuklamaya giden ekibe müdahele

Seul Batı Bölge Mahkemesi'nin "ayaklanma" ve "görevi kötüye kullanma" şüphesiyle yürütülen soruşturmada tutuklama emri verilen Yeol'ün konutuna girmeye çalışan müfettişler askeri güç ile karşılaştı.

Güney Kore 'de, sıkıyönetim uyguladığı gerekçesiyle görevden alınan Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol için tutuklama emri çıkarılmıştı.

Yetkililer henüz konuta alınmazken, bölgeye çok sayıda polis görevlisi sevk edildi. Mahkeme devlet başkanlığı konutunda arama izni de vermişti.

Yoon, 18, 25 ve 29 Aralık'ta üç kez ifadeye çağrılmış, ancak karşılık vermediği belirtilerek mahkemeden tutuklanması talep edilmişti.

Yoon Suk Yeol geçtiğimiz günlerde destekçilerine avukatı aracılığı ile mesaj göndererek, sonuna kadar savaşacağını söylemişti.