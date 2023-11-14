Güney Kore'de Kuzey'e tehdit: Tarihi anlaşmayı yırtarız

Güney Koreli yetkili, Kuzey Kore'nin üçüncü kez casus uydu fırlatma girişiminde bulunması halinde yönetimin, iki ülke arasında 2018'de imzalanan ve askeri gerilimleri azaltmayı amaçlayan Koreler arası anlaşmanın bazı hükümlerini askıya almayı düşündüğünü belirtti.

Güney Kore'de Kuzey'e tehdit: Tarihi anlaşmayı yırtarız
Kuzey Kore 18 Aralık 2022 yılında da uydu fırlatmıştı (Fotoğraf: AFP)

Yonhap'ın haberine göre, adının açıklanmasını istemeyen Güney Koreli üst düzey hükümet yetkilisi, 'nin olası üçüncü casus uydu fırlatma girişimine ilişkin basına yazılı açıklama yaptı.

Yetkili, Kuzey Kore'nin faaliyetlerinin yakından takip edildiğini belirterek, "Hükümet, Kuzey Kore'nin provokasyonlarına karşı önlem olarak Koreler arası anlaşmanın bazı hükümlerini askıya almayı düşünüyor." ifadesini kullandı.

 ve Kuzey Kore, 2018'de imzalanan Panmunjom Deklarasyonu (Koreler arası anlaşma) ile sınırdaki askeri gerilimi düşürmeye yönelik tedbirleri karşılıklı kabul etmişti. Anlaşma iki ülke ilişkileri açısından tarihi bir an olarak görülüyor. 

KUZEY KORE’NİN CASUS UYDU FIRLATMA GİRİŞİMLERİ

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Kuzey Kore, 31 Mayıs'ta askeri casus uydu fırlatma girişiminde bulunmuş, deneme, taşıyıcı roket sistemindeki arıza nedeniyle başarısız olmuştu. Pyongyang yönetimi, bu denemeyi yılın ilk yarısındaki "en ciddi hata" olarak tanımlamıştı.

Kuzey Kore, uluslararası kınamalara rağmen kısa sürede uydunun yeniden "doğru şekilde" fırlatılacağını duyurmuştu.

Pyongyang yönetimi, 23 Ağustos'ta da ikinci casus uydu fırlatma denemesi gerçekleştirmiş ancak bunun da başarısız olduğunu açıklamıştı. Kuzey Kore, bu başarısız girişimin ardından ekimde yeniden deneme yapılacağını bildirmişti.

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