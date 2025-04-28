Güney Kore’de lisede bıçaklı saldırı: 6 yaralı

Güney Kore’nin Cheongju kentinde bir lisede bıçaklı saldırı düzenlendi. 28 Nisan Pazartesi günü yaşanan ve “özel eğitim gören” bir öğrencinin gerçekleştirdiği tespit edilen saldırıda aralarında okul müdürünün de olduğu altı kişinin yaralandığı açıklandı.



Yonhap haber ajansının aktardığına göre, saldırı, bugün yerel saatle 08.40 sıralarında, başkent Seul’ün yaklaşık 110 kilometre güneyindeki Cheongju’da bulunan bir lisede yaşandı. Paylaşılan bilgilere göre, lise 2’nci sınıf öğrencisi, sınıfın içinde insanları bıçaklamaya başladı.

YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİ YOK



Göğüs, batın ve diğer bölgelerinden hafif ve ciddi yaralar alan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, sağlık durumu kritik olan herhangi bir yaralı olmadığını bildirdi. Şüphelinin yakınlardaki bir su deposuna atladığı, polis tarafından kurtarılan şüphelinin de daha sonra hastaneye kaldırıldığı açıklandı.



İl Eğitim Ofisi’nden bir yetkili, olayın ve saldırganın olası saikinin tespit edilmesi için okulda bir acil durum toplantısı yapıldığını aktardı. Polis, okuldaki görevlileri de sorguya aldı.

