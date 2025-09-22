Güney Kore'de mahkeme, Birleşme Kilisesi lideri için tutuklama kararı verdi

Seul Merkez Bölge Mahkemesi, eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un eşi Kim Keon Hee ve bir milletvekiline rüşvet verdiği gerekçesiyle hakkında soruşturma yürütülen Birleşme Kilisesi lideri Hak Ja Han'ın tutuklanmasına karar verdi.



Mahkeme, Hak Ja Han'ın delilleri yok etme riski taşıdığını bildirdi.



Moon Tarikatı'nın kurucusu olarak tanınan Sun Myung Moon'un 82 yaşındaki eşi Hak Ja Han, hakkındaki rüşvet iddialarını reddetti.



Güney Kore'de Ulusal Meclis, 5 Haziran 2025'te eski Devlet Başkanı Yoon'un sıkıyönetim ilanı ve eşi Kim hakkındaki suçlamalarla ilgili özel soruşturmalar başlatılmasını öngören yasa tasarılarını kabul etmişti.



Hakkında yolsuzluk suçlamasıyla soruşturma yürütülen eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un eşi Kim Keon Hee hakkında, 29 Ağustos 2025'te yolsuzluk ve rüşvete karıştığı iddiasıyla iddianame hazırlanmıştı.



Buna göre, hakkında iddianame hazırlanan Kim, sermaye piyasası kanunu, siyasi fonlar kanunu ve arabuluculuk için rüşvet kabulüne ilişkin yasayı ihlal ettiği suçlamasıyla karşı karşıya kalmıştı.



Kim'e isnat edilen suçlar arasında, kilise yetkililerine imtiyaz sağlamak ve 2009-2012 arasında Güney Kore'de bir BMW bayisi olan Deutsch Motors'u ilgilendiren bir hisse senedi fiyat manipülasyon planına katılmak bulunuyor.

YOON'UN SIKIYÖNETİM VE AZİL SÜRECİ

Dönemin Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024'te "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş, karara itiraz eden Ulusal Meclis, bu kararı kaldırmış ve Yoon geri adım atmak zorunda kalmıştı.



Ulusal Meclis, 14 Aralık 2024'te yaptığı oylamada Anayasa Mahkemesi'nden Yoon'un azlini istemiş ve görevden uzaklaştırmıştı.



Anayasa Mahkemesi, 4 Nisan'da verdiği kararla Yoon'un azlini ve görevden alınmasını onaylamıştı.



Yoon'un azlinden sonra yapılan seçimi ana muhalefetteki Demokratik Partinin (DP) adayı Lee Jae-myung, kazanmış ve 4 Haziran'da Mecliste yemin ederek resmen görevine başlamıştı.