Güney Kore'de meclis kararını verdi: Devlet Başkanı azledildi

Güney Kore ajansı Yonhap'ın haberine göre, milletvekilleri bugün Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un görevden alınıp alınmayacağına karar vermek için Ulusal Meclis'te toplandı.

Devlet Başkanı Yoon, aldığı sıkıyönetim kararının anayasayı ihlal ettiği gerekçesiyle azledildi.

Önergede, Yoon'un "anayasayı ve yasaları ihlal ettiği", bu yüzden Devlet Başkanlığından azledilmesi gerektiği belirtiliyordu.

Kabul edilmesi için 200 milletvekilinin onayını alması gereken önerge, 85 milletvekilinin "hayır" oyuna karşı 204 "evet" oyuyla onaylandı.



Yoon'un sıkıyönetim ilanının ardından sıkıyönetim birliklerine ve polise milletvekillerini tutuklama emri verdiğine dair iddialar da yeni önergede yer aldı.