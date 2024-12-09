Güney Kore'de meydana gelen tekne kazasında 7 kişi hayatını kaybetti

Pohang Sahil Güvenlik yetkililerinden yapılan açıklamaya göre, ülkenin Gyeongju kenti açıklarında bir balıkçı teknesi kum dubasına çarparak alabora oldu.



3 Güney Koreli ile 5 Endonezyalıyı taşıyan balıkçı teknesindeki 7 kişinin yaşamını yitirdiği, 1 kişiden ise haber alınamadığı bildirildi.



Sahil güvenlik botları ve helikopterlerin katıldığı arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

