Güney Kore'de muhalefet liderine bıçakla saldıran şahsa 15 yıl hapis

Güney Kore'de muhalefet lideri Lee Jae-myung'a bıçakla saldıran kişinin cezası belli oldu.

Güney Koreli haber ajansı Yonhap'a göre, Ocak ayında Lee'nin boynundan yaralanarak bir haftadan fazla hastanede kalmasına neden olan saldırgan, 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.



67 yaşındaki Kim soyadlı saldırgan, imza isteyen bir destekçi kılığına girerek, Lee'nin 2 Ocak'ta bir havaalanı inşaatını denetlemek üzere güneydoğudaki liman kenti Busan'a yaptığı ziyaret sırasında Demokrat Parti başkanına yaklaşmış ve onu boynundan bıçaklamıştı.

Kim ifadesinde Lee'nin başkan olmasını engellemeyi amaçladığını söyledi.

10 Nisan parlamento seçimlerinden üç ay önce meydana gelen saldırı, Lee'nin kan damarı rekonstrüksiyonu ameliyatı ve iyileşmesi için sekiz gün hastanede kalmasına neden oldu.