Güney Kore'de nüfus alarmı: 49 okul kapanmaya hazırlanıyor

Güney Kore Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yeterli öğrencinin bulunmaması nedeniyle farklı bölgelerde yer alan 49 okulun kapatılacağı bildirildi.

Hükümet verilerine göre, öğrenci eksikliğinden dolayı kapanan okul sayısı son yıllarda hızla artarak 2023'te 22'den 2024'te 33'e yükseldi.



Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre, yıl sonuna kadar kapanması planlanan okulların yüzde 88'i kırsal kesimde bulunuyor.



Başkent Seul'de kapanma tehlikesi olan okul bulunmazken, Seul'ün çevresindeki en kalabalık eyalet olan Gyeonggi'de kapanma tehlikesi olan 6 okul bulunuyor.

Kapatılacak 49 okulun 38'i ilkokul, 8'i ortaokul, 3'ü ise lise düzeyindeki okullardan oluşuyor.