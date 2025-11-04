ABD’nin yakıt teminine izin vermesi hâlinde, Güney Kore’nin 2030’ların ortalarında nükleer güçle çalışan bir denizaltı fırlatabileceği bildirildi.

Haberi, Güney Kore Savunma Bakanlığına dayandıran MoneyToday gazetesi duyurdu.

Pentagon şefi Pete Hegseth, dün Kuzey ve Güney Kore sınırına gitti. Bu ziyaret, bir ABD savunma bakanının 8 yıl aradan sonra bölgeye yaptığı ilk ziyaret oldu.

Güney Kore Savunma Bakanı Ahn Gyu-back, Amerikalı mevkidaşına, Panmunjom ziyareti sırasında eşlik etti. Panmunjom, iki Kore askerlerinin yüz yüze durduğu tek nokta olarak biliniyor. İkili, ziyaret öncesinde Ouellette Gözlem Noktası olarak bilinen tepeye çıktı.

Güney Kore Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ahn ve Hegseth’in “Güney Kore ile ABD arasındaki güçlü ortak savunma duruşunu ve yakın iş birliğini yeniden teyit ettikleri” belirtildi.

Hegseth’in ziyareti, ABD Başkanı Donald Trump’ın geçen hafta Asya turu sırasında Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’a yaptığı ancak Pyongyang tarafından yanıtsız bırakılan diplomatik açılımların ardından geldi.

TRUMP BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRMİŞTİ

Trump, Beyaz Saray’daki ilk döneminde, Haziran 2019’da Panmunjom’a giderek Kim ile görüşmüştü.

Trump, sınırı kısa süreliğine geçerek Kuzey Kore topraklarına adım atan ilk görevdeki ABD başkanı olmuş, ardından Kim ile ikili bir görüşme gerçekleştirmişti.

ABD başkanının bu ziyaretinden önce, dönemin Savunma Bakanı James Mattis, Ekim 2017’de iki Kore’yi ayıran Askerden Arındırılmış Bölge’ye (DMZ) gitmişti.

