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Güney Kore'de ölümcül hata: Şehre bomba yağdı, tatbikatlar durduruldu

Güney Kore'de ülkenin hava kuvvetlerine ait savaş uçakları koordinatlarda yapılan bir karışıklık nedeniyle kazara yerleşim yerini bombalamıştı. Ölümcül hatanın ardından canlı ateş ve uçuş tatbikatları askıya alındı.

Güney Kore'de ölümcül hata: Şehre bomba yağdı, tatbikatlar durduruldu

Yonhap'ın haberine göre, 'de konuşlu ABD Kore Kuvvetleri (USFK) Sözcüsü Albay Ryan Donald, ABD Başkanı Donald Trump'ın ocakta göreve gelmesinden bu yana iki ülke arasında düzenlenecek ilk büyük tatbikat olan "Özgürlük Kalkanı"na ilişkin açıklama yaptı.

TÜM CANLI ATEŞ VE UÇUŞ TATBİKATLARI DURDU

Donald, Güney Kore savaş uçaklarının kazara tatbikat sahasının dışını bombalamasının ardından 10 Mart'ta başlaması planlanan tatbikat kapsamındaki tüm canlı ateş ve uçuş eğitimlerinin durdurulacağını kaydetti.

HATANIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Kazara yaşanan bombalamanın kesin nedeni bulunduktan ve gerekli önlemler alındıktan sonra tatbikatın planlandığı şekilde devam edeceği aktarıldı.

Donald, "Bu olayı çok ciddiye alıyoruz. Güney Kore Savunma Bakanlığı ile yakın koordinasyon içindeyiz. Kapsamlı ve şeffaf soruşturma yürütmekte kararlıyız." ifadesini kullandı.

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