Güney Kore'de "onurlu ölüm" akımı: 3 milyondan fazla kişi o belgeyi imzaladı

Güney Kore’de devlet destekli Yaşamı Sürdüren Tedavi Yönetim Ajansı verilerine göre, bu sayı ülkenin yetişkin nüfusunun yüzde 6,8’ine denk geliyor.



2018’de yürürlüğe giren yasa ile hastalığın son evresinde tedaviyi durdurma hakkı tanındı. 2018 sonunda 86 bin olan imzalı beyan sayısı, 2021’de 1,16 milyona, 2023’te 2,15 milyona çıktı ve son iki yılda 1 milyon daha arttı. Bu kararı verenlerin üçte ikisi kadın, 65 yaş üstünde ise oran yüzde 21. Yasa yürürlüğe girdiğinden bu yana 443 bin 874 kişinin tedavisi sonlandırıldı.



Mevcut düzenleme, yalnızca “geri dönüşü olmayan ölüm sürecinde” olan hastaların tedavisinin durdurulmasına izin veriyor. Ancak bu katı kriterler, 2023’teki bir kanser hastası vakasında olduğu gibi, hastanın ve ailesinin talebine rağmen sürecin uzamasına neden olabiliyor.

MECLİS'TE TARTIŞILIYOR

Bu nedenle milletvekilleri, kapsamın genişletilmesini tartışıyor. 2024’te sunulan yasa tasarısı, “ölümün kaçınılmaz olduğu son evre”deki hastaların da bu haktan yararlanmasını öngörüyor. Sağlık Bakanı Jung Eun-kyeong da değişikliğin gerekli olduğunu belirtiyor.



KBS’nin mayıs ayında yayımladığı ankete göre, ülkedeki 27 tıp derneği başkanının yüzde 82’si yasanın bu yönde genişletilmesini destekliyor.