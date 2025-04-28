Güney Kore'de orman yangını: Alevler büyüdü, tahliye kararı verildi

Güney Kore'de yeni bir orman yangını başladı. Daegu şehrinde çıkan orman yangını nedeniyle bin 200'den fazla bölge sakini için tahliye kararı verildi.

Kore Orman Hizmeti tarafından yapılan açıklamada, yangının yerel saatle 14.00 sıralarında başladığı ve kuru şartlar ile sürekli rüzgarlar nedeniyle 2 saatten kısa bir süre içinde yaklaşık 50 hektar alanı etkilediği belirtildi.

Açıklamada, yangın bölgesine 26 helikopter ve 202 itfaiye personeli gönderildiği, ayrıca Gyeongbu otoyolunun bir bölümünün kapatıldığı aktarıldı. Şu ana kadar herhangi bir can kaybı bildirilmedi.

Güney Kore'de mart ayında da orman yangını felaketi yaşanmış, en az 31 kişi hayatını kaybetmişti.

