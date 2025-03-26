Güney Kore'de orman yangını söndürülemiyor: Ölü sayısı 15'e yükseldi

Güney Kore'de gece boyunca etkili olan rüzgar, alevleri daha da şiddetlendirdi. İtfaiye ekipleri yangınları söndürmekte zorlanıyor. Yonhap'ın haberine göre yetkililer, ülkede 15 bin hektardan daha fazla alanı kül eden orman yangınlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.



Yetkililer, ülkenin güneydoğusunda başlayan orman yangınlarında ölü sayısının 15'e yükseldiği bilgisini paylaştı.



Yangında, Uiseong bölgesindeki tarihi bir tapınağın da yok olduğunu belirten yetkililer, tapınak içerisindeki değerli eşyaların farklı bölgelere götürüldüğünü kaydetti.



Yetkililer, yangınlara binlerce personelle müdahalenin sürdüğünü bildirdi.

TAPINAK ALEVLERE TESLİM



Yangın, Uiseong kentindeki asırlık Gounsa tapınağında da maddi hasara yol açtı. Alevleri söndürmek için havadan müdahale edilirken, yetkililer yakınlardaki bir dağda bulunan Buda heykelini, aleve dayanıklı kumaşla kapladı.



GÜNEY KORE'DE ORMAN YANGINLARI



Güney Kore hükümeti, Ulsan şehri, Kuzey Gyeongsang ve Güney Gyeongsang eyaletleri dahil olmak üzere güneydoğu bölgelerinde çıkan orman yangınları nedeniyle ulusal afet durumu ilan etmişti.



Sancheong'da 21 Mart'ta başlayan ve Ulsan kenti dahil çevreye yayılan yangınlarda 15 kişi yaralanmış, 3 bin 300'ün üzerinde kişi tahliye edilmişti.