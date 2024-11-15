Güney Kore'de ortaya çıktı, ABD'de yükseldi: 4B hareketi nedir?

Donald Trump'ın ABD başkanlık seçimlerini kazanmasının ardından sosyal medyada beklenmedik bir olay gündem olmaya başladı: Genç Amerikalı kadınlar, evliliğin, çocuk doğurmanın, flört etmenin ve cinsel birlikteliğin reddedilmesini savunan Güney Koreli bir feminist hareket olan "4B"ye olan bağlılıklarını ilan ediyor.



Hareket, sosyal medyada milyonlarca izlenmeye ulaşırken X'te yapılan paylaşımlar, hareketi kadın hakları devrimi olarak duyurdu ve dünya çapında yoğun bir ilgi uyandırdı.



Ancak Güney Kore'de tablo daha karmaşık ve bazı yerlerde feminist hareket saldırı altında.



4B NE DEMEK?



4B, Korece'de dört "B" ya da "Nos" anlamına gelmektedir. Bunlar "bisekseu" (erkeklerle cinsel birliktelik yok); "biyeonae" (erkeklerle çıkmak yok); "bihon" (erkeklerle evlenmek yok) ve "bichulsan" (çocuk sahibi olmak yok).



NASIL ORTAYA ÇIKTI?



Hareket, 2010'ların ortalarında, kadınların OECD ülkeleri arasında en geniş cinsiyete dayalı ücret farkı ve sürekli ayrımcılıkla karşı karşıya olduğu Güney Kore'de artan çevrimiçi feminist aktivizmin ortasında ortaya çıktı.



Son yıllarda birçok yüksek profilli olay feminist aktivizmi harekete geçirdi.

2016 yılında Gangnam İstasyonu yakınlarında bir kadın, kadınların kendisini “görmezden geldiği” için bunu yaptığını söyleyen yabancı bir erkek tarafından öldürüldü. Olay, kadın düşmanlığına dayalı şiddete karşı ülke çapında protestolara yol açtı.



Dijital cinsel suçlar, gizli kameralarla yapılan yaygın yasadışı film çekimlerinden, genç kadınları hedef alan yapay zeka destekli deepfake pornografi salgınına kadar feminist hareketi daha da körükledi.



Çevrimiçi aktivistler ayrıca Güney Kore'nin zorlu güzellik standartlarına da meydan okudu. 2018'de bazı genç kadınlar, "korseden kaçış" hareketi olarak bilinen hareketle makyaj ürünlerini yok ettikleri ve saçlarını kısa kestikleri videoları yayınlamaya başladı.



NEDEN TREND OLDU?



ABD başkanlık seçimlerini Donald Trump'ın kazanması Google'da bu hareketle ilgili aramalar yüzde 450 oranında arttı ve çarşamba günü 200 bin kişi bu hareketi araştırdı.



2022'de, ülke genelinde Trump'ın atadığı Yüksek Mahkeme yargıçları tarafından kürtaj hakkına sahip olunması hakkı Yüksek Mahkeme tarafından kaldırılmıştı.



Aynı zamanda, Trump’ın seçilmesinin ardından, özellikle genç erkekler arasında, kadın hakları ve toplumsal cinsiyet meselelerine daha sert bir tutumun yükseldiği iddia ediliyor.