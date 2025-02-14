Güney Kore'de otel inşaatında yangın: 6 ölü, 25 yaralı

Güney Kore'nin liman kenti Busan'daki bir otel inşaatında çıkan yangında 6 işçi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı.

Güney Kore'de otel inşaatında yangın: 6 ölü, 25 yaralı

'nin Busan kentindeki inşaat halindeki Banyan Tree Oteli'nin inşaatında yangın çıktı. Bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Faciada 6 işçi hayatını kaybetti, 25 işçi yaralandı. Güney Kore Devlet Başkan Vekili Choi Sang-mok, yangını söndürmek için mevcut tüm kaynakların kullanılması talimatı verdi.

Yangının yalıtım malzemesinden kaynaklandığı tahmin edilirken, daha fazla can kaybının yaşanmasından endişe edildiği öğrenildi.

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