Güney Kore'de otel yangını: 6 ölü, 11 yaralı

Yonhap haber ajansının perşembe günü itfaiye yetkililerine dayandırdığı haberine göre, Güney Kore'de bir otelde yangın çıktı.



Yangın sonucunda 6 kişi öldü, 11 kişi ise yaralandı.

Yangının akşam saatlerinde başkent Seul'ün güneyindeki Bucheon'da bulunan dokuz katlı otelin sekizinci katında başladığı aktarıldı.

İtfaiye yetkilileri olay yerine 46 itfaiye aracı ve 150 itfaiyeci gönderdi. Yangın henüz söndürülemediği için daha fazla ölü ya da yaralı olabileceği belirtildi.

