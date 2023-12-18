Güney Kore'de otelde yangın: 54 kişi dumandan etkilendi

Güney Kore'nin Incheon kentinde bir otelde yangın çıktı. Yerel itfaiye yetkilileri yapılan müdahalenin ardından yangına dair detayları paylaştı.



Yerel saatle 21.00'de 18 katlı otelde çıkan yangında 8'i yabancı uyruklu olmak üzere 54 kişi dumandan etkilendi.



Oteli tahliye ederken bazı kişilerin kemiklerinin kırıldığı ancak hiçbir yaralanmanın kritik olmadığı belirtildi. Yaralananlar tedavi altına alındı.



Nedeni henüz belirlenemeyen yangınla ilgili soruşturma sürüyor.



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