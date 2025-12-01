Güney Kore’de rüşvet davası: Moon Tarikatı lideri hakim karşısında

Güney Kore’de "Moon Tarikatı" olarak bilinen Birleşme Kilisesi’nin (Unification Church) lideri Han Hak-ja, ülkenin eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol’un eşi Kim Gon-hi’ye rüşvet verdiği iddialarıyla bugün hakim karşısına çıktı.

Seul Merkez Bölge Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada savcılık makamı, tarikat liderinin eylemlerini "son derece vahim" bir suç olarak nitelendirdi.

Mahkeme dosyasına giren iddialara göre, 82 yaşındaki Han Hak-ja, eski First Lady Kim Gon-hi’ye Chanel marka çantalar ve pırlanta bir kolye dahil olmak üzere çeşitli lüks hediyeler verdi.

AFP'nin haberine göre savcılık, toplam değeri yaklaşık 82 milyon won (yaklaşık 56 bin dolar) olan bu hediyelerin, tarikatın siyasi çıkarlarını gözetmek ve Devlet Başkanı Yun nezdinde nüfuz sağlamak amacıyla sunulduğunu öne sürdü.

Güney Kore resmi haber ajansı Yonhap’ın aktardığı bilgilere göre de Han, Siyasi Fon Yasası'nı ihlal etmek ve rüşvetle mücadele yasalarına muhalefet etmek suçlarından yargılanıyor.

İddianamede ayrıca Han’ın, eski bir kilise yetkilisi olan ve ön ismi belirtilmeyen Yoon ile komplo kurarak, delilleri karartmaya çalıştığı bilgisi de yer aldı.

Savcılık, Han'ın yurt dışında yasa dışı bahis oynadığına dair iddiaların soruşturulması öncesinde, yardımcısına ilgili delilleri yok etmesi talimatı verdiğini belirtti.

MİLLETVEKİLİNE 100 MİLYON WONLUK ÖDEME

Davanın bir diğer kritik ayağını, iktidardaki Halkın Gücü Partisi (PPP) Milletvekili Kvon Song-dong’a yapıldığı iddia edilen ödemeler oluşturuyor.

İddianameye göre Han, 2022 yılında o dönem başkanlık seçimi yarışında olan Yoon Suk Yeol’un kazanması durumunda tarikata imtiyaz sağlanması karşılığında Milletvekili Kvon’a 100 milyon won (yaklaşık 72 bin dolar) nakit ödeme yaptı.

Özel yetkili savcı Min Jung-ki, duruşma sırasında yaptığı açıklamada, tarikatın üyelerinden toplanan bağışları yasa dışı siyasi bağlar kurmak için kullandığını vurguladı.

Savcı Min, "Kilise üyeleri mali zorluklara rağmen bağış yaparken, bu paraların kefalet ödemeleri ve yasa dışı siyasi ilişkiler için kullanılması suçun ağırlığını artırmaktadır" ifadelerini kullandı.

AVUKATLARI SUÇU ESKİ YÖNETİCİYE ATTI

Bununla beraber Han Hak-ja'nın avukatları, duruşmada tüm suçlamaları reddetti. Avukatlar, söz konusu rüşvet ve hediye trafiğinin Han’ın bilgisi ve talimatı dışında gerçekleştiğini savundu.

Savunma makamı, eski kilise yetkilisi Yoon'un "kendi siyasi hırsları doğrultusunda" bağımsız hareket ettiğini ve lüks hediyeleri bizzat kendisinin organize ettiğini öne sürdü.

Avukatlar mahkemede, "Savcılık, Han'ı aceleci bir şekilde Yoon'un eylemlerinin suç ortağı olarak gösterdi. Müvekkilimizin bu hediyelerden haberi olmadığı gibi herhangi bir talimat da vermemiştir" şeklinde savunma yaptı.

Han da geçtiğimiz ağustos ayında takipçilerine gönderdiği bir video mesajında, "Hiçbir zaman yasa dışı bir siyasi talepte bulunmadım veya parasal işlem emri vermedim" açıklamasını yapmıştı.

Eylül ayında hakkında çıkarılan yakalama kararının ardından gözaltına alınan Han Hak-ja, geçen ay göz ameliyatı geçirmek üzere kısa bir süreliğine serbest bırakıldı.

Ancak mahkemenin serbestlik süresini uzatma talebini reddetmesi üzerine Han, üç gün sonra yeniden tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

Moon Tarikatı yetkilileri AFP’ye yaptıkları açıklamada, Han’ın ileri yaşı ve tıbbi durumu nedeniyle ciddi sağlık sorunları yaşadığını belirterek, "Gerçeğin ortaya çıkması için uygun tedavi ve iyileşme süreci şarttır" ifadelerini kullandı.

Han'ın avukatları müvekkillerinin kefaletle serbest bırakılmasını talep ediyor.

HAKKINDA BAŞKA DAVALAR DA VAR

Han Hak-ja hakkındaki hukuki süreç sadece rüşvet iddialarıyla sınırlı değil. 9 Aralık’ta görülmeye başlanacak ayrı bir davada Han, Siyasi Partiler Yasası'nı ihlal etmekle suçlanacak.

Savcılık, Han'ın 2022 yılındaki parti kongresi öncesinde sonuçları etkilemek amacıyla 2 binden fazla tarikat üyesine, Yoon Suk-yeol'un partisi olan Halkın Gücü Partisi'ne üye olmaları talimatını verdiğini iddia ediyor.

MOON TARİKATI VE TİCARİ İMPARATORLUĞU

1954 yılında, kendisini "İsa" olarak ilan eden Moon Sun-myung tarafından kurulan tarikat, katı hiyerarşik yapısı ve stadyumlarda düzenlenen toplu nikah törenleri ile tanınıyor.

Moon Sun-myung’un ölümünün ardından liderliği devralan eşi Han Hak-ja, takipçileri tarafından "Kutsal Anne" ve Tanrı'nın "biricik kızı" olarak nitelendiriliyor.

Tarikat, dünya genelinde 10 milyon takipçisi olduğunu iddia ederken, inşaat, gıda, eğitim ve medya sektörlerini kapsayan devasa bir iş imparatorluğunu yönetiyor.

Grubun portföyünde Washington Times gazetesi ve Sunmoon Üniversitesi gibi kurumlar bulunuyor.

Ancak örgüt, üyelerinden mali bağış toplama yöntemleri ve siyasetçilerle kurduğu şaibeli ilişkiler nedeniyle sık sık incelemeye alınıyor.

Japonya hükümeti, eski Başbakan Şinzo Abe suikastının ardından tarikatın Japonya kolunun feshedilmesi için yasal işlem başlattı.

Abe'yi öldüren saldırganın, annesinin tarikata yaptığı aşırı bağışlar nedeniyle iflas ettiğini ve bu nedenle tarikatla bağlantılı gördüğü Abe'yi hedef aldığını söylemesi, örgütü uluslararası kamuoyunun gündemine taşımıştı.

Japon yargısı bu yılın başlarında örgütün şubesinin feshine karar vererek yasal statüsünü elinden almıştı.

Eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol’un eşi Kim Gon-hi de halihazırda borsa manipülasyonu ve rüşvet kabul etme suçlamalarıyla tutuklu bulunuyor.