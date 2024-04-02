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Güney Kore'de seçimlere Kuzey Kore müdahalesi

Güney Kore, Kuzey Kore'nin bu ay yapılacak genel seçimlere karışma girişimini kınadı. Güney Kore Birleşme Bakanlığı, Kuzey Kore medyasında Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol hakkında "küçük düşürücü" haberlerin arttığını söyledi. Ülkede bu ay düzenlenecek genel seçimlere Pyongyang yönetiminin karışma girişimi kınandı.

Güney Kore'de seçimlere Kuzey Kore müdahalesi
Foto: Reuters

Birleşme Bakanlığından yapılan açıklamada, 10 Nisan'da düzenlenecek genel seçimler öncesi 'nin, devlet medyasını kullanarak Güney Kore Devlet Başkanı Yoon'u kötülediğine işaret edildi.

Açıklamada, Kuzey Kore'nin genel seçimler öncesi kötü niyetli girişimleri en güçlü şekilde kınandı.

Pyongyang yönetiminin "yalan haberleri, propagandası ve tahriklerinin" liberal demokrasilerde işe yaramayacağı vurgulandı.

Yaklaşan genel seçimler öncesi, Kuzey Kore'de iktidara yakın ulusal gazete Rodong Sinmun'da Güney Kore'nin kınanmasına yönelik ocak ayında 7, şubat ayında 12 ve mart ayında 22 haber yayımlandı.

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KUZEY KORE, SEÇİMLERE MÜDAHALE ETMEK İSTİYOR MU?

Uzmanlar, Kuzey Kore medyasında Güney Kore'yi itibarsızlaştırmaya yönelik haberlerin artmasının Pyongyang'ın genel seçimlere müdahale etmek istediği şeklinde yorumlanmasının inandırıcı olmadığını belirtti.

Rodong Sinmun gazetesinin Kuzey Kore'deki halkı, Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) ise yurt dışındaki okuyucuları hedeflediğini belirten uzmanlar, Güney Kore'de Rodong Sinmun, KCNA ve diğer Kuzey Kore medya organlarına erişimin olmadığını vurguladı.

Güney Kore Birleşme Bakanlığından bir yetkili ise Güney Kore halkının çeşitli kanallar aracılığıyla Rodong Sinmun'un haberlerine ulaşabileceğine işaret etti.

Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi, daha önce yaptığı açıklamada, genel seçimler öncesi Kuzey Kore'nin askeri provokasyonlar düzenleyebileceği uyarısında bulunmuştu.

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