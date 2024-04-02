Güney Kore'de seçimlere Kuzey Kore müdahalesi

KUZEY KORE, SEÇİMLERE MÜDAHALE ETMEK İSTİYOR MU?



Uzmanlar, Kuzey Kore medyasında Güney Kore'yi itibarsızlaştırmaya yönelik haberlerin artmasının Pyongyang'ın genel seçimlere müdahale etmek istediği şeklinde yorumlanmasının inandırıcı olmadığını belirtti.



Rodong Sinmun gazetesinin Kuzey Kore'deki halkı, Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) ise yurt dışındaki okuyucuları hedeflediğini belirten uzmanlar, Güney Kore'de Rodong Sinmun, KCNA ve diğer Kuzey Kore medya organlarına erişimin olmadığını vurguladı.



Güney Kore Birleşme Bakanlığından bir yetkili ise Güney Kore halkının çeşitli kanallar aracılığıyla Rodong Sinmun'un haberlerine ulaşabileceğine işaret etti.



Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi, daha önce yaptığı açıklamada, genel seçimler öncesi Kuzey Kore'nin askeri provokasyonlar düzenleyebileceği uyarısında bulunmuştu.

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