Güney Kore'de Seul Belediye Başkanı'na rüşvet soruşturması

Güney Kore özel yetkili savcılığı, Seul Belediye Başkanı O Se-hun hakkında siyasi finansman yasasını ihlal ettiği gerekçesiyle iddianame hazırladı.

Savcılık, O Se-hun'un 2021 yılındaki ara seçimler öncesinde kamuoyu yoklamalarının maliyetini yasa dışı yollarla karşıladığını bildirdi.

Savcılar, O Se-hun'un seçim kampanyası sürecinde ismi belirtilmeyen bir "güç simsarı" aracılığıyla anketler düzenlediğini tespit etti.

İddianameye göre Belediye Başkanı, bu anketlerin maliyeti olan 33 milyon wonluk (yaklaşık 22 bin 400 dolar) tutarı, beş taksit halinde bir iş insanına ödettirdi.

Savcılık, bu işlemin üçüncü şahıslar üzerinden yapıldığını ve yasalara aykırı olduğunu belirtti.

ESKİ FIRST LADY SORUŞTURMASIYLA BAĞLANTILI

Söz konusu iddianame, hapis cezası alan eski First Lady Kim Gon-hi ve görevden alınan Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol ile bağlantılı yolsuzluk iddialarını soruşturan özel ekip tarafından hazırlandı.

Soruşturma ekibi, çiftin bir aracı kullanarak seçimlere müdahale ettiği yönündeki "nüfuz ticareti" iddialarını mercek altına aldı.

O Se-hun dosyası da bu geniş kapsamlı soruşturma sürecinde ortaya çıktı.

İDDİALARI REDDETTİ

Muhafazakar Halkın Gücü Partisi (PPP) mensubu O Se-hun, hakkındaki suçlamaları kesin bir dille reddetti.

Belediye Başkanı, yayımladığı yazılı açıklamada, soruşturmanın siyasi saiklerle yürütüldüğünü savundu. O Se-hun, "Bu, tek bir kanıtı olmayan zorlama bir davadır ve beraatle sonuçlanacaktır. Seul halkının yanında kararlılıkla duracağım" ifadelerini kullandı.

Güney Kore seçim yasaları, 1 milyon won veya üzerinde para cezası alan siyasetçilerin seçilme yeterliliğini kaybetmesini öngörüyor.

Halen dördüncü dönem belediye başkanlığı görevini yürüten 64 yaşındaki O Se-hun, gelecek yıl yapılacak yerel seçimler için yapılan anketlerde önde görünüyordu.

O'nun yeniden seçilmesi halinde devlet başkanlığına aday olması ihtimali söz konusuydu. Olası mahkumiyet kararı, O Se-hun'un gelecek yılki seçimlere katılmasını engelleyecek.

SELEFİNİN İNTİHARI SONRASI GÖREVE GELMİŞTİ

O Se-hun, 2006-2011 yılları arasında yürüttüğü belediye başkanlığı görevine 2021 yılında tekrar seçilmişti.

O dönemki Seul Belediye Başkanı Park Von-sun'un cinsel taciz iddialarının ardından intihar etmesi üzerine ara seçimler düzenlenmişti.

O Se-hun, 2021'deki seçimde Demokrat Parti adayına karşı büyük bir farkla zafer kazanarak görevi devralmıştı.