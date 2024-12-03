Güney Kore'de sıkıyönetim ilan edildi

Güney Kore Cumhurbaşkanı Yoon Suk-yeol, sıkıyönetim ilan etti.

Güney Koreli lider, sıkıyönetim kararının Kuzey Kore yanlısı unsurları devletin içerisinden temizlemek amacıyla alındığını açıkladı.



Yoon, 300 üyeli parlamentoda çoğunluğu elinde bulunduran muhalefeti, "rejimi devirmeye çalışan devlet karşıtı güçler" olarak nitelendirdi.



Sıkıyönetim kararının kaçınılmaz olduğunu belirten Yoon, ülkeyi özgür ve demokratik bir şekilde yeniden inşa edeceklerini söyledi.

Ülkenin ana muhalefetteki Demokrat partisi kararın ardından milletvekillerini parlamentoya çağırdı.



Güney Kore ordusu da, parlamento ve siyasi partilerin faaliyetlerinin yasaklandığını açıkladı.



Genelkurmay Başkanı Orgeneral Park An-su sıkıyönetim komutanı olarak atandı.



Yerel medyada muhalif milletvekillerinin parlamento binasına girişinin engellendiği belirtiliyor.



Yoon'un sıkıyönetim kararının, muhalefetteki Demokrat Parti'nin parlamento bütçe komisyonunda bütçe tasarısını reddetmesinin ve devlet denetçisi ile başsavcı hakkında görevlerini kötüye kullanma önergeleri sunmasının ardından geldiği belirtiliyor.



Güney Kore'de son olarak 1979'da sıkı yönetim ilan edilmişti.

