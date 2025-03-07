Güney Kore'de sıkıyönetim krizi: Devlet Başkanı Yoon tahliye edildi

Yonhap'ın haberine göre, Seul Merkez Bölge Mahkemesi, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un tutukluluğa itirazını kabul etti.



Mahkemenin kararının ardından Yoon tahliye edildi.



Yoon, 3 Aralık 2024'te ilan edilen sıkıyönetimle ilgili iddianamenin yasa dışı olduğunu savunarak tutuklama kararına itirazda bulunmuştu.



YOON'UN TUTUKLANMA SÜRECİ



Güney Kore Ulusal Meclisinin, sıkıyönetim ilanının anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle azlini istediği ve bu sebeple görevden uzaklaştırılan Yoon, sıkıyönetim soruşturması kapsamında 15 Ocak'ta gözaltına alınmıştı.

İFADE VERMEYİ REDDETMİŞTİ



İlk gün 10 saatten fazla sorgulanan Yoon'un ifade vermeyi reddettiği bildirilmişti. Güney Kore tarihinde gözaltına alınan ilk devlet başkanı olan Yoon, sorgusunun ardından gözaltı merkezine nakledilmişti.



Yoon, 19 Ocak'ta Seul Batı Bölge Mahkemesinin kararıyla "ayaklanmaya liderlik etme" ve "görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla tutuklanmıştı.