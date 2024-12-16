Güney Kore'de sıkıyönetim krizi sürüyor: İktidar partisi lideri istifa etti

Güney Kore’de Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol’un yetkilerinin askıya alınmasıyla sonuçlanan sıkıyönetim krizi iktidar partisi PPP’de depreme neden oldu. PPP lideri Han Dong-hoon, Yoon’un görevden alınmasını önleyemediği için parti liderliğinden istifa etme kararı aldığını duyurdu.

“Alternatifler aramama rağmen başka bir çözüm bulamadım. Suçluyum ve özür dilerim” diyen Han, "PPP liderliğinden istifa ediyorum" dedi.

6 saat yürürlükte kalan sıkıyönetimin PPP’li bir başkan tarafından ilan edilmesinden üzüntü duyduğunu ifade eden Han, “Orduyu harekete geçiren yasadışı bir sıkıyönetimi savunuyor gibi görünmek, uğruna mücadele ettiğimiz muhafazakar değerlere, sanayileşme ve demokratikleşmeyi aynı anda başaran büyük ülkemiz ile halkına ve partimizin görkemli başarılarına aykırıdır" ifadelerini kullandı.

Han, Yoon’un görevden alınmasını öngören 2’nci azil önergesini destekleme kararından ötürü “pişmanlık duymadığını” da sözlerine ekledi. PPP geçici başkanlık görevini partinin grup başkanı Kweon Seong-dong’un üstleneceği öğrenildi.