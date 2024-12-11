Güney Kore'de sıkıyönetim soruşturması: Devlet Başkanlığı'na baskın
Güney Kore'de geçen hafta sıkıyönetim ilan eden Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un yargılanması için özel yetkili savcı atandı. Azil için mecliste yeterli çoğunluğu sağlayamayan muhalefet ise bu kez Yoon'un gözaltına alınmasını talep etti. Polis, soruşturma kapsamında Devlet Başkanlığı Ofisine baskın düzenledi. Sıkıyönetimdeki rolü nedeniyle daha önce gözaltına alınan eski Savunma Bakanı Kim Yong-hyun, mahkeme kararı ile tutuklandı. Yong-hyun, gözaltında intihar girişiminde bulundu.
Güney Kore'de Devlet Başkanının azline ilişkin önerge, mecliste üçte ikilik çoğunluğa ulaşılamaması nedeniyle kabul edilmemişti. Güney Kore Meclisinde bu kez sıkıyönetim ilanında rol alan 8 kişinin derhal gözaltına alınmasını talep eden tasarı oylandı. Aralarında Devlet Başkanı Yoon, eski Savunma Bakanı ve İçişleri Bakanınının da olduğu 8 kişinin gözaltına alınması talebini içeren karar tasarısı 94'e karşı 191 oyla kabul edildi.
Polis, sıkıyönetim ilanıyla ilgili soruşturma kapsamında Devlet Başkanlığı Ofisine baskın düzenledi.
3 Aralıkta Yoon'un ilan ettiği sıkıyönetim kararı meclis tarafından kaldırılmış, "Vatana ihanet" soruşturması kapsamında Devlet Başkanı Yoon için seyahat yasağının getirildiği bildirilmişti. İktidar partisinden yapılan açıklamada ise Yoon'un şubat ayında istifa etmesinin tartışıldığı, ardından ülkede erken seçime gidilebileceği belirtildi.
SAVUNMA BAKANI TUTUKLANDI
Yoon’a sıkıyönetim ilan etme tavsiyesinde bulunduğu iddia edilen ve gelen tepkilerin ardından görevinden istifa eden eski Güney Kore Savunma Bakanı Kim Yong-hyun, Seul Bölge Mahkemesi kararıyla resmen tutuklandı.
Mahkeme, tutuklama kararının suçlamalara dair mevcut deliller, suçlamaların ağırlığı ve delilleri yok etme endişesi göz önünde bulundurularak alındığını açıkladı.
Kim, sıkıyönetim soruşturması kapsamında mahkeme kararı ile tutuklanan ilk yetkili oldu. 8 Aralık’ta gönüllü olarak savcılığa ifade veren Kim, ifadesinin ardından gözaltına alınmıştı. Savcılık tarafından Kim'e, "Yoon'un ayaklanma başlatmasına yardım etme" ve "yetkisini kötüye kullanma" suçlamaları yöneltilmişti.
İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU
Eski Savunma Bakanı Kim Yong-hyun, gözaltında intihar girişiminde bulundu.
TUTUKLAMA TALEBİ İÇEREN TASARI MECLİS'TE KABUL EDİLMİŞTİ
Son olarak dün, muhalefet partileri aralarında Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol ile eski Savunma Bakanı Kim Yong-hyun’un da bulunduğu 8 üst düzey yetkilinin tutuklanması talebini içeren bir karar tasarısını Ulusal Meclis'e sunmuştu. Tasarı, 94’e karşı 191 oyla kabul edilirken, 3 milletvekili ise çekimser oy kullanmıştı.
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