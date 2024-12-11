Güney Kore'de sıkıyönetim soruşturması: Devlet Başkanlığı'na baskın

Güney Kore'de Devlet Başkanının azline ilişkin önerge, mecliste üçte ikilik çoğunluğa ulaşılamaması nedeniyle kabul edilmemişti. Güney Kore Meclisinde bu kez sıkıyönetim ilanında rol alan 8 kişinin derhal gözaltına alınmasını talep eden tasarı oylandı. Aralarında Devlet Başkanı Yoon, eski Savunma Bakanı ve İçişleri Bakanınının da olduğu 8 kişinin gözaltına alınması talebini içeren karar tasarısı 94'e karşı 191 oyla kabul edildi.

Polis, sıkıyönetim ilanıyla ilgili soruşturma kapsamında Devlet Başkanlığı Ofisine baskın düzenledi.



3 Aralıkta Yoon'un ilan ettiği sıkıyönetim kararı meclis tarafından kaldırılmış, "Vatana ihanet" soruşturması kapsamında Devlet Başkanı Yoon için seyahat yasağının getirildiği bildirilmişti. İktidar partisinden yapılan açıklamada ise Yoon'un şubat ayında istifa etmesinin tartışıldığı, ardından ülkede erken seçime gidilebileceği belirtildi.