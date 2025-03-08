Güney Kore'de sıkıyönetimci devlet başkanı tahliye edildi

Güney Kore'de sıkıyönetim ilanı sonrası devlet başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Yoon Suk Yeol tahliye edildi.



Yonhap'ın haberine göre, Seul Merkez Bölge Mahkemesi, Yoon'un sıkıyönetimle ilgili iddianamenin yasa dışı olduğunu savunarak tutuklama kararına yaptığı itirazını kabul etti.

Yonhap'ın haberine göre, Yoon'un tahliyesinin ardından destekçileri, Seul'deki başkanlık konutunun önünde toplanarak gösteri düzenledi.