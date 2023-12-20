Güney Kore'de sınav 90 saniye erken bitti, öğrenciler dava açtı

Güney Kore'de üniversiteye giriş sınavına giren bir grup öğrencinin sınavı öğretmen tarafından planlanandan 90 saniye erken sonlandırıldı. Avukatlarına göre bu hata tüm öğrencilerin sınav sonucunu etkiledi.



Ülkenin ünlü üniversite sınavı Suneung, birden fazla dersi kapsayan 8 saatlik bir sınav maratonu. Suneung, dünyanın en zor üniversite sınavlarından biri olarak gösteriliyor.

SINAV GÜNÜ UÇUŞLAR DURDURULUYOR



Sınav sadece üniversite yerleşimlerini ve gelecekteki meslekleri değil aynı zamanda kurulacak ilişkileri de belirliyor. Sınava girecek öğrencilerin konsantrasyonunu korumak için sınav günü ülkedeki uçuşlar durduruluyor ve borsa açılışı erteleniyor. Sınav günü ülke geneli büyük bir sessizliğe bürünüyor.



Aralık ayının başında sonuçların açıklanmasının ardından en az 39 öğrenci mahkemeye başvurdu. Öğrenciler sınav günü Seul'deki bir sınav merkezinde, sınav bitiş zilinin ilk test olan Korece sınavı sırasında planlanandan erken çaldığını iddia etti.

GÖZETMEN İTİRAZLARI DİNLEMEDİ



Olay anında bazı öğrenciler duruma karşı çıksa bile gözetmenlerin yine de öğrencilerin kağıtlarını topladığı iddia edildi. Öğretmenler hatanın farkında vardı ve öğle arasında bir sonraki sınavdan önce öğrencilere ekstra bir buçuk dakika verildi. Bu sürede sadece işaretleme yapmalarına izin verildi ve cevaplarını değiştirmelerine müsaade edilmedi.



Öğrencilerin iddiasına göre bu durum motivasyonları kırılarak sınavın kalanına odaklanmalarına engel oldu.



Yapılan açıklamada sınav gözetmenlerinin zamanlama konusunda hata yaptığı belirtildi.

DAHA ÖNCE DE DAVA AÇTILAR

Bu ülke genelinde öğrencilerin sınav zamanlaması nedeniyle açtıkları ilk dava değil. Nisan ayında Seul'da bir mahkeme sınav bitiş zilinin erken çalması nedeniyle dezavantajlı olduklarını iddia eden öğrencilere 7 milyon won yani 5 bin 250 dolar tazminat vermişti.