Güney Kore'de sınavı için uçuşlar yasaklandı, borsa geç açıldı

Güney Kore'de üniversiteye giriş sınavı günü uçuşlar geçici olarak durduruldu, borsa bir saat geç açıldı ve aileler dua etmek için evlerinde küçük sunaklar hazırladı.

Ülkede “Suneung” adıyla bilinen üniversite giriş sınavı, en iyi üniversitelere kabul için belirleyici bir nitelik taşıyor.

Bu sınav aynı zamanda ekonomik güvence için kapı aralayan bir eşik olarak görülüyor.

Güney Kore hükümeti, öğrencilerin endişeyle sınav merkezlerine yürüdüğü ve ergenlik dönemlerinin en önemli günü sayılan bu sabah aileleriyle vedalaştığı bu günde en küçük riski bile göze almıyor.

İNGİLİZCE SINAVI İÇİN 35 DAKİKALIK UÇUŞ YASAĞI

İngilizce dinleme sınavı esnasında, acil durumlar dışında 35 dakika boyunca ülke çapında uçuş yasağı uygulanıyor.

Bankalar ve kamu kurumları da trafikte sıkışıklık yaşanmaması için çalışanlarına mesailerine bir saat geç başlamaları yönünde talimat verdi.

18 yaşındaki Kim Min-jae, perşembe sabahı Seul'deki sınav merkezine girerken AFP ajansına konuşarak, “Çok gerginim ama bu kadar hazırlıktan sonra elimden geleni yapacağım” diye konuştu.

"ANNEM VE BABAM BENDEN DAHA GERGİNDİ"

Kim, evden çıkarken anne ve babasının kendisinden “daha da gergin” olduğunu söyledi.

Gülümseyerek, “Yanımda ne gerekiyorsa hepsini aldığımı tekrar tekrar kontrol ettiler” diye ekledi.

Ulaştırma Bakanlığından AFP'ye yapılan açıklamada, sınav nedeniyle 75’i uluslararası olmak üzere toplam 140 uçuşun saat 13.05 ile 13.40 arasında yeniden planlanacağı bildirildi.

Polisin geç kalan öğrencileri sirenler eşliğinde sınav salonlarına yetiştirdiği görüntüler de her yıl tekrar eden bir manzara hâline geldi.

Seul’deki Yongsan Lisesi’nin önünde sabahın erken saatlerinde yoğun bir basın mensubu kalabalığı ve trafik polisi vardı.

Öğrenciler, Üniversite Akademik Yeterlilik Sınavı'nın kısaltması olan ve tam gün sürecek Suneung maratonu için okula akın etti.

Okul kapısında, sınava birkaç yıl sonra girecek olan ortaokul öğrencileri, ellerinde teşvik pankartlarıyla gelen adaylara tezahürat yaptı.

Öğrenciler arasında “Suneung’dan 100 tam puan al” diye bağıranlar da vardı.

16 yaşındaki Kang Dong-woo, “Liseli ağabeylerime ve ablalarıma moral vermeye geldim. Burada olmak, kendi Suneung’um için iki yıl daha sıkı çalışmaya beni motive ediyor” dedi ve sınav heyecanının kendisine de geçtiğini belirtti.

DENİZ YOSUNU ÇORBASI VE DUALAR

Güney Kore’de üniversite giriş sınavıyla ilgili pek çok tabu bulunuyor.

Bunlardan biri, sınav gününde deniz yosunu çorbası içmekten kaçınmak. Çorbanın kaygan liflerinin, öğrencinin sınavda “kaymasına” yol açacağına inanılıyor ve bu inanç, yıllardır sınav günü menülerini şekillendiriyor.

Çocuklarını sınav merkezine bırakan aileler ise genellikle hemen ardından kiliselere ya da Budist tapınaklarına giderek iyi sonuçlar için dua ediyor.

Elli yaşındaki Han Yu-na da bu annelerden biriydi. Han, “Evimin yakınındaki bir Budist tapınağına gidip diğer annelerle birlikte sınav süresince dua edeceğim” ifadesini kullandı.

Bir özel ders merkezinin sahibi olan Han, dua zamanını sınav takvimiyle eşleştirdiğini, oğlu mola verdiğinde kendisinin de mola vereceğini ve oğlu yemek yediğinde yemek yiyeceğini söyledi.

Han, “Oğlum Young-woo, son ana kadar bütün çabanı ortaya koymanı diliyorum. Seni seviyorum” diyerek oğluna bir mesaj iletti.

ZORBALIK KAYITLARI DEĞERLENDİRMEYE ALINACAK

Sınava 550 binden fazla öğrenci başvurdu ancak katılım genellikle bu sayının biraz altında kalıyor.

2026 üniversite başvuru döneminden itibaren, tüm dört yıllık üniversiteler, öğrencilerin okul içi şiddet geçmişini bir değerlendirme kriteri olarak dikkate almak zorunda olacak.

Son yıllarda zorbalık mağdurları, bir #MeToo dalgasını andıran bir çıkışla seslerini yükseltmiş ve faillerin cezasız kaldığını belirterek adalet talep etmişlerdi.

Daha önce bu kayıtların dikkate alınması zorunlu değil, bir tavsiye niteliğindeydi.

Milletvekili Kang Kyung-sook'a göre, devlet üniversiteleri son başvuru döneminde okul içi şiddet nedeniyle 45 adayı reddetti.