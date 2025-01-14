Güney Kore'de siyasi kriz: İlk duruşma 4 dakika sürdü!

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol’un yetkilerinin askıya alınmasıyla sonuçlanan sıkıyönetim krizi sürerken Anayasa Mahkemesi Yoon hakkındaki azil davasının ilk duruşmasını gerçekleştirdi.

Yoon’un katılmadığı duruşmada söz alan Mahkeme Başkanı Moon Hyung-bae, Yoon’un 8 yargıçtan biri olan Chung Kye-sun'un davadan alınması yönündeki talebinin oy birliği ile reddedildiğini açıkladı.

Moon, Yoon'un mahkemenin duruşmalar için aynı anda 5 tarih belirlemesine ilişkin itirazının da reddedildiğini belirterek söz konusu kararın Anayasa Mahkemesi'nin işleyişini düzenleyen yasa ve yönetmelikler uyarınca alındığını söyledi.

HAZIR OLSA DA OLMASA DA YARGILANACAK

Davanın 2’nci duruşmasının perşembe günü saat 14.00’te yapılacağını ifade eden Moon, duruşmada Yoon'un hazır olup olmamasına bakılmaksızın yargılamaya devam edileceğini vurguladı.

Yoon'un avukatları, daha önce bir hukuk araştırma topluluğunun lideri olan Chung’ın adil karar veremeyeceğini savunarak azil davasından alınması talebinde bulunmuştu.

İLK DURUŞMAYA KATILMAYACAĞI AÇIKLANMIŞTI



Anayasa Mahkemesi azil davasının ilk duruşması için bugünü işaret ederken, Yoon’un avukatı Yun Gap-geun ise müvekkilinin güvenlik endişeleri nedeniyle ilk duruşmaya katılmayacağını açıklamıştı.

"Yasa dışı ve geçersiz bir tutuklama emrini hukuka aykırı şekilde uygulama girişimleri sürerken, kişisel güvenlik ve olası tersliklere ilişkin endişelerimiz var" diyen Yun, "Başkanın duruşmaya katılabilmesi için kişisel güvenlik meselesinin çözülmesi gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı.

Yun, güvenlik kaygılarının giderilmesi halinde, Yoon’un duruşmaya katılabileceğini de sözlerine eklemişti.