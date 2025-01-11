Güney Kore'de siyasi kriz sürüyor: Protestolar bugün de devam etti
Güney Kore'de siyasi kriz sürüyor. Görevden alınan devlet başkanı Yoon Suk Yeol'un destekçileri bir kez daha protesto gösterisi düzenledi.
Güney Kore Yolsuzluk Soruşturma Ofisi, 3 Aralık'taki sıkıyönetim ilanıyla ilgili soruşturma kapsamında devlet başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Yoon Suk Yeol hakkında çıkarılan tutuklama emrinin infazının askıya alındığını açıklamıştı.
Açıklamanın ardından başkent Seul'de Yoon Suk Yeol destekçileri ile karşıt göstericilerin farklı bölgelerde düzenledikleri gösteriler bugün de devam ediyor.
Görevden uzaklaştırılan başkan Yeol'un destekçileri, Gwanghwamun Meydanı'nda bir araya gelerek protesto gerçekleştirdi.
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