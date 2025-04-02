Güney Kore'de skandal yaratan ilişki iddiaları: Göz yaşları içinde yalanladı

Güney Koreli ünlü aktör Kim Soo-Hyun, intihar eden oyuncu Kim Sae-Ron'un ailesinin kendisine yönelik suçlamalarına karşı basın toplantısı düzenledi.



15 yaşındayken Kim Sae-Ron ile ilişki yaşadığı ve ajansının kendisine borç baskısı yaptığına dair iddiaları kesinlikle reddeden Kim Soo-Hyun, "Yapmadığım bir şeyi kabul edemem" diyerek kendini savundu.



Bu açıklamalar, Güney Kore’de büyük bir tartışma başlatırken, ünlü aktöre yönelik sert eleştiriler de geldi.



Ünlü aktör, Kim Sae-Ron ile bir ilişki yaşadığını itiraf etti ancak bunun Sae-Ron reşitken olduğunu söyledi.



Geçtiğimiz şubat ayında evinde ölü bulunan 25 yaşındaki oyuncu Kim Sae-Ron'un intihar ettiği söylendi. Ancak ünlü ismin, reşit olmadan önce aktör Kim Soo-Hyun ile aşk yaşadığı iddiaları ortalığı karıştırmıştı.



O dönem Kim Soo-Hyun'ın 27, Kim Sae-Ron'un ise 15 yaşında olması ülkede tepkilere neden oldu. Kim Sae-Ron'un teyzesi olduğunu iddia eden isim, bu ilişkinin 2015 yılında başlayıp 2021 yılında bittiğini söyledi.



İddialara göre, Kim Soo-Hyun, sevgilisi olmasa bile Kim Sae-Ron’a maddi yardımda bulunarak, ajansı aracılığıyla 483 bin dolar (yaklaşık 18 milyon TL) borç verdi. Ancak 2024 yılında şirket, bu paranın geri ödenmesini talep etti.



Öte yandan, Kim Sae-Ron'un borcunu ödeyemeyecek durumda olduğu ve Kim Soo-Hyun’a ulaşamadığı belirtildi. Bunun üzerine Kim Sae-Ron, eski sevgilisiyle birlikte bir fotoğrafını Instagram'da paylaştı, ancak fotoğraf kısa süre içinde silindi.



"LÜTFEN BANA BİRAZ ZAMAN VER"



Mart 2023 tarihli bir mesajda, Kim Sae-Ron’un Kim Soo-Hyun’a para konusunda bir mesaj attığı görüldü. Mesajda şu ifadeler yer alıyordu:



"Çok çalışıyorum, borcumu azar azar ödeyeceğim. Ancak şu an tamamını ödemem mümkün değil. Lütfen bana biraz zaman ver. Lütfen, beni kurtar. Sana yalvarıyorum, dava açmana gerek yok."



"KORKAKLIKLA SUÇLANIRSAM BUNU KABUL EDERİM"



Kim Soo-Hyun, geçtiğimiz yıl ortaya çıkan ilişki iddialarına sessiz kalması nedeniyle özür diledi ve yeni dizisi "Queen of Tears"ın sonuçlarından duyduğu endişeyi dile getirdi.



Pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında Kim Soo-Hyun, geçen yılki ilişki iddialarına karşı sessiz kaldığı için özür diledi. "Eğer korkak ya da bencil olmakla suçlanırsam, bunu kabul ederim" dedi.



Kim Sae-Ron, küçük yaşta başladığı oyunculuk kariyerinde büyük başarılar elde etmişti, ancak 2022 yılında alkollü araç kullanırken yaptığı kaza, onun kariyerini olumsuz etkiledi. 2023 yılında bir Seul mahkemesi, Kim Sae-Ron'u alkollü araç kullanmaktan suçlu buldu ve yaklaşık 14 bin dolar para cezasına çarptırdı.



Kim Soo-Hyun, ayrıca kendisiyle Kim Sae-Ron arasındaki ilişkiye dair internette yayılan kısa mesajların tamamen asılsız olduğunu belirtti. Geçtiğimiz ay, CNN'e konuşan bir polis yetkilisi, Kim Sae-Ron’un ölümünde herhangi bir şüpheli duruma rastlanmadığını ve olayın koşullarının araştırılmaya devam edildiğini açıkladı.