Güney Kore'de tatbikatta hata: Mühimmat yerleşim yerine düştü

Güney Kore’nin Gyeonggi eyaletinde bulunan Pocheon şehrine bağlı kırsal bir yerleşim bölgesi kaza sonucu bombaların hedefi oldu.



Güney Kore Hava Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, bölgede ABD ile birlikte ortak bir gerçek atış tatbikatı yapıldığı belirtilerek, "Bugün saat 10.04 dolaylarında Güney Kore Hava Kuvvetleri’ne ait bir KF-16 savaş uçağından anormal şekilde atılan 8 adet MK-82 tipi bomba, tatbikat alanının dışına düşmüştür" ifadeleri kullanıldı.

4'Ü AĞIR 15 KİŞİ YARALANDI



"Kaza nedeniyle meydana gelen hasardan dolayı üzgünüz ve yaralılara acil şifalar diliyoruz" denilen açıklamada, "Zararın tazmini de dahil olmak üzere gerekli tüm önlemleri aktif olarak alacağız" ifadelerine yer verildi.



Yerel itfaiye yetkilileri ise, bombaların hedefi olan kırsal yerleşim bölgesindeki evlerde yaşayan 15 kişinin yaralandığını ifade etti.

KOORDİNAT HATASI FELAKETLE SONUÇLANDI



Yaralılardan 4’ünün durumunun ağır olduğu belirtilirken, 1 kilise ile 6 binanın da hasar gördüğü aktarıldı. Tatbikat hatasının koordinatlarda gerçekleşen bir karışıklık nedeniyle yapıldığı belirtildi.



Güney Kore basınında yer alan haberlerde ise, yanlışlık sonucu bölgeye isabet eden serbest düşümlü bomba MK-82’nin etkili bir imha silahı olduğu belirtilerek, kazanın ucuz atlatıldığı yorumları yapıldı.

Güney Kore hükümeti soruşturma süresince canlı atış tatbikatların durdurulacağını açıkladı.