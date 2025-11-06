Güney Kore'de termik santralde çökme: Yedi kişi enkaza gömüldü

Güney Kore’nin Ulsan kentindeki Ulsan Termik Santrali’nde yerel saatle 14.06 sularında bir yapı çöktü. İlk belirlemelere göre, olayda yedi işçi enkaz altında kaldı.

Ulsan İtfaiye Teşkilatı’nın açıklamasına göre, çökmede iki kişinin enkazdan yaralı olarak kurtarıldığı tahmin ediliyor. İtfaiye ekipleri, olay yerine 13 araç sevk ederek kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Polis ve itfaiye yetkilileri kazanın kesin nedenini araştırıyor.