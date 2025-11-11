Güney Kore'de üniversite sınavı nedeniyle uçuşlar askıya alınacak

Güney Kore'de Perşembe günü yapılacak Üniversite Akademik Yeterlilik Sınavı (CSAT) için geri sayım sürerken, Güney Kore hükümetinden öğrencilerin dikkatinin dağılmasını önlemeye yönelik dikkat çeken bir adım geldi.

Güney Kore Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, sınavın yerel saat ile 13.05-13.40 arasında gerçekleştirilecek İngilizce dinleme bölümü sırasında, ülke genelindeki tüm uçak iniş ve kalkışlarının 35 dakika süreyle askıya alınacağı bildirildi.

Uçak gürültüsü nedeniyle öğrencilerin dikkatinin dağılmasını önlemeyi amaçlayan uygulamanın 140 uçuşu etkileyeceği belirtilirken, o an havada bulunan tüm uçakların hava trafik kontrol yetkililerinin yönlendirmesiyle en az 3 kilometre irtifada bekletileceği aktarıldı.

Söz konusu uygulamadan etkilenecek havayolu şirketlerinin ve yolcuların önceden bilgilendirileceği vurgulandı.