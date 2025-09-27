Güney Kore'de veri merkezindeki yangın hayatı felç etti

Güney Kore'nin Daejeon kentindeki Ulusal Bilgi Kaynakları Hizmetleri adlı veri merkezinde yangın paniği yaşandı.

Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, çalışanların kesintisiz güç kaynağı bataryalarından birini 5'nci kattan zemin kata taşıdığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

Patlama sonrasında çıkan yangın kısa sürede geniş bir alana yayılırken, olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi. Bir çalışanın kolunda ve yüzünde birinci derece yanıklar oluşmasına yol açan yangının, yaklaşık 10 saat sonra, yerel saat ile 06.30 sıralarında kontrol alınabildiği açıklandı.

İtfaiye ekiplerinin yoğun duman ve yangının yeniden başlama riski nedeniyle binaya girmekte zorlandığı, ancak duman ile iç ısı azaldıktan sonra içerideki 400 bataryayı suya batırarak binadan çıkarmayı planladığı kaydedildi. Veri merkezindeki hasarın onarımının uzun zaman alabileceği ifade edildi.



ÖDEME VE BELGE TESLİM TARİHLERİ ERTELENECEK

Yangın nedeniyle oluşan hasar, ülkede hayatı felç etti. Yetkililerin açıklamasında, 647 çevrimiçi devlet hizmetinin devre dışı kaldığı belirtilirken, Güney Kore İçişleri Bakanı Yardımcısı Kim Min-jae, "Sıcaklık ve nem kontrol teçhizatları şu anda onarılıyor. Onarım tamamlandıktan sonra, hükümet sunucuları tekrar çevrimiçi hale getirerek hizmetleri yeniden başlatmayı planlıyor" ifadelerini kullandı.

Posta ile finansal hizmetler gibi kritik hizmetleri yeniden başlatmanın öncelikleri olduğunu vurgulayan Kim, mağduriyetleri önlemek adına vergi son ödeme tarihleri ve resmi belge teslimlerinin erteleneceğini açıkladı.



HÜKÜMETE AİT İNTERNET SİTELERİ DE ETKİLENDİ

Güney Kore basını vatandaşların para transferi, posta gönderimi ve devlet dairesi işlemleri gibi birçok hizmetten yararlanamadığını duyururken, yaşanan hizmet kesintilerinin hükümetin çevrim içi bilgi sistemlerinin yaklaşık üçte birini felç ettiği belirtildi.

Başbakanlık, İçişleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı dahil devlet kurumlarının web sitelerine de erişilemediği aktarıldı.