Güney Kore'de yangın söndürme helikopteri düştü: 1 ölü

Güney Kore’de bir yangın söndürme helikopterinin düştüğü açıklandı. Orman yangınlarına müdahale sırasında yaşanan kaza sonucu pilot hayatını kaybetti.



Güney Kore haber ajansı Yonhap’ın haberine göre, kaza, ülkenin güneydoğusundaki Daegu kentinde meydana geldi. Helikopter, kentte devam eden orman yangınına müdahale için havalanmıştı. Helikopterin düşmesi üzerine pilotu yaşamını yitirdi.



ORMAN YANGINLARINDA EN AZ 30 ÖLÜ



Güney Kore’de son haftalarda ülke tarihinin en büyük orman yangını felaketi yaşanıyor. En az 30 kişinin hayatını kaybettiği yangınlarda çok sayıda ev ve bina da zarar gördü. Güney Kore hükümeti, Ulsan şehri, Kuzey Gyeongsang ve Güney Gyeongsang eyaletleri dahil olmak üzere güneydoğu bölgelerinde 21 Mart'ta başlayan orman yangınları nedeniyle ulusal afet durumu ilan etti.



Ülke genelinde 16 farklı noktada orman yangını ihbar edilirken, binlerce hektar ormanlık alanın kül olduğu, binlerce kişinin de tahliye edildiği kaydedildi. Devlet başkanlığına vekalet eden Han Duck-soo, orman yangınlarını "şimdiye kadarki en kötü yangınlar” olarak nitelendirdi.