Güney Kore'de yeni moda "alkol arındırma merkezleri"

Kore kültüründe geçmişte alkol, ölçülülük ve samimiyetle ilişkilendirilirken, zamanla bu anlayış şiddeti mazur gören bir tutuma dönüştü. Cinayet ve ağır şiddet vakalarının büyük bölümünde olay yerlerinde boş alkol şişelerinin bulunması, sorunun toplumsal boyutunu gözler önüne seriyor.

2012’de yayımlanan “Alkole Hoşgörülü Kültür, Suçu Besleyen Kore” başlıklı araştırma dizisi, alkol etkisiyle işlenen şiddet suçlarının sıradanlaşmasını çarpıcı örneklerle ortaya koymuştu.

BUSAN MODELİ ÖRNEK OLDU

Bu tabloya karşı ilk somut adım 2012’de Busan’da atıldı. Kent, ülkedeki ilk “ağır derecede sarhoş bireyler için acil tıbbi merkez” kurdu. Zamanla geliştirilen ve bugün Busan Alkol Arındırma Merkezi olarak bilinen yapı, bininci gününü geride bıraktı. Polis, itfaiye ve sağlık kurumlarının ortak çalışmasıyla yürütülen merkez, bugüne kadar bin 500’den fazla ağır sarhoş vakasına müdahale etti.

Merkezdeki koşullar sakin olmaktan uzak; hakaret, şiddet ve çevreyi kirletme gibi olaylar sık yaşanıyor. Buna rağmen uygulama, her gece sarhoş taşkınlarıyla uğraşmak zorunda kalan polislerin asıl kamu güvenliği görevlerine dönmesini sağladı. Busan’daki başarının ardından benzer merkezler Seul, Daegu, Incheon, Gwangju dahil olmak üzere ülke genelinde 20’den fazla bölgeye yayıldı.